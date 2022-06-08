Турция увеличила экспорт судового топлива в Грузию

БАКУ /Trend/ - Турецкий экспорт судового топлива в Грузию в марте 2022 года составил 1,200 тонн, что на 43,7 процента больше по сравнению с мартом 2021 года (835 тонн).

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

По данным ведомства, Грузия также импортировала из Турции 20тонн дизтоплива и 156 тонны авиационного топлива в марте 2022 года.

Общий объем импорта топлива Грузией из Турции в марте 2022 года составил 1,400 тонн, что на 66,6 процента больше, чем в аналогичном месяце прошлого года (840 тонны).