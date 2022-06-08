Руководство и сотрудники IDS Borjomi не смогли договориться

Бастующие сотрудники IDS Borjomi опровергли распространившуюся информацию о том, что они достигли соглашения с руководством компании в ходе переговоров при посредничестве властей. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении Профсоюза трудящихся в аграрном хозяйстве, торговле и промышленности (LABOR).

Бастующие работники заводов по розливу минеральной воды требуют выплаты задолженности по зарплате за два месяца, заключения с ними бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников (50 человек) безо всяких условий.

"Заявляем, что никакого соглашения не было. Более того, нарушено условие, которое подразумевало зачисление работникам зарплат за два месяца", - говорится в сообщении.

Протестующие призвали руководство компании воздержаться от провокаций и призвали правительство Грузии помочь разрядить напряженную ситуацию.

Между тем во вторник руководство IDS Borjomi Georgia обвинило бастующих сотрудников в агрессивности в ходе пикета зданий заводов и распространении дезинформации о том, что компания планирует нанять на работу иностранцев.