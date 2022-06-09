Денежные переводы из Азербайджана в Грузию сократились за год почти наполовину

БАКУ /Trend/ - Денежные переводы из Азербайджана в Грузию в апреле 2022 года составили 4,9 миллиона долларов, что на 45,5 процента меньше показателя аналогичного периода 2021 года (девять миллионов долларов), сообщает Trend со ссылкой на Национальный банк Грузии.

По данным регулятора, Азербайджан занял 9-е место по объему денежных переводов в Грузию в апреле 2022 года.

Россия заняла первое место среди стран мира по объему денежных переводов в Грузию в апреле 2022 года с показателем 132,9 миллиона долларов. Далее следуют Италия (33,4 миллиона долларов) и США (25 миллионов долларов).

Денежные переводы в Грузию в апреле 2022 года в целом составили 308 миллионов долларов, что на 58,8 процента превышает показатель аналогичного месяца 2021 года (114,1 миллиона долларов).