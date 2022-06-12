Германия выделит Грузии 24 млн евро на развитие охраняемых территорий

Немецкий банк развития (KfW) выделит Грузии 24 миллиона евро на развитие охраняемых территорий, сообщает пресс-службе парламента страны, передает Trend со ссылкой на Новости Грузия.

Грант предусмотрен соглашением «Биоразнообразие и устойчивое местное развитие в Грузии». Его реализация рассчитана на шесть лет. Деньги будут потрачены на расширение охраняемых территорий, а также увеличение лесного фонда в Аджарии.

«Важнейшими являются все мероприятия, которые расписаны в проекте, а также то, что подобными проектами грузинская сторона перенимает европейский, и что главное, немецкий опыт того, как надо управлять охраняемыми территориями», - сказала глава парламентского комитета охраны окружающей среды Майя Битадзе после подписания соглашения.

На сегодняшний день в Грузии 94 охраняемых территории. В целом это 11,5% от общей территории страны.