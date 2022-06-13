Минфин Грузии создает новую структуру для макроэкономического моделирования

В министерстве финансов Грузии с 8 июля будет функционировать отдельное управление, занимающееся макроэкономическим моделированием. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в приказе министра финансов страны Лаши Хуцишвили.

В функции нового управления будет входить работа с фискальными и макроэкономическими моделями для увеличения эффективности их функционирования, а также обеспечения полноценности методов прогнозирования.

Кроме того, ведомство будет заниматься улучшением существующих прогнозов, созданием среднесрочных сценариев с учетом всех рисков и поддержкой макроэкономическим прогнозом и среднесрочным планированием осуществления Стратегии экономического развития.

Также новое управление займется и оценкой результатов социально-экономических решений путем макроэкономических стресс-тестов.