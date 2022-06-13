Правительство Грузии станет совладельцем "Боржоми" - премьер

Правительство Грузии договорилось с компанией IDS Borjomi Georgia о том, что оно станет совладельцем компании и все проблемы с функционированием заводов по розливу минеральной воды будут решены. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

Работники заводов по розливу минеральной воды 31 мая объявили бессрочную забастовку, требуя требуют выплаты задолженности по зарплате за два месяца, заключения с ними бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников (50 человек) безо всяких условий.

"Мы успешно завершили переговоры с акционерами "Боржоми" и наше государство, правительство Грузии станет акционером группы, которая является владельцев завода "Боржоми". Это безвозмездная сделка... Акции будут переданы нам безвозмездно", - сказал Гарибашвили.

Премьер отметил, что вскоре правительство станет совладельцем "нашего национального богатства, гордости".

"И все проблемы, которые возникли у "Боржоми" и его сотрудников в оперировании, управлении, в целом в функционировании будут решены", - отметил Гарибашвили.

Этот вопрос, по его словам, власти Грузии обговорили с международными партнерами, консультации были в том числе с регуляторами в Великобритании.

"Эта сделка была оформлена с полным соблюдением норм международного права", - заявил Гарибашвили.

Комментируя тему увольнения 50 сотрудников заводов "Боржоми", премьер сказал, что после того как правительство Грузии станет совладельцем компании, члены Кабмина активнее подключится к решению этой проблемы.

При этом он подчеркнул, что все граждане, все сотрудники заводов "Боржоми" добьются справедливости. "Все их справедливые требования должны быть удовлетворены", - сказал Гарибашвили.

Премьер поручил министрам экономики и здравоохранения решить проблему как можно быстрее.

В конце апреля стало известно о серьезных финансовых проблемах в IDS Borjomi Georgia, вплоть до того, что ее счета заморожены.