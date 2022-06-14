В Грузии для некоторых категорий граждан стала разрешена четвертая доза ковид-вакцины

С сегодняшнего дня разрешена дополнительная бустерная - четвертая доза для определенной категории граждан. Вступил в силу приказ министра здравоохранения, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Вторая бустерная доза вакцины от Covid-19 разрешена для всех лиц в возрасте 50 лет и старше. Особая рекомендация для лиц с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, лиц, проживающих в приюте длительного ухода; лиц с иммунодефицитом и хроническими заболеваниями в возрасте 12-49 лет.

Кроме того в возрастной группе 12-17 лет вторая бустерная доза вводится на основании предъявления направления врача прививочного учреждения, а в возрастной группе 18-49 лет - при предъявлении любого документа, подтверждающего заболевание.

Привиться четвертой дозой вакцины может также персонал, работающий в медицинском учреждении.