Иностранцы смогут въезжать в Грузию без прививок от коронавируса

Иностранцам и гражданам Грузии при въезде в Грузию отныне не потребуются свидетельства о прививках от коронавируса и отрицательных ПЦР-тестах, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Соответствующее изменение было внесено в постановление правительства Грузии "Об утверждении правил изоляции и карантина" от 23 мая 2020 года и вступило в силу с 15 июня 2022 года. Документ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

С февраля 2022 года эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться и власти стали один за другим отменять введенные ранее ограничения. Из действующих регуляций обязательным остается ношение масок в медучреждениях и общественном транспорте.

С 1 марта власти Грузии упростили въезд в страну для вакцинированных граждан. Им было достаточно предоставить документ о прохождении полного курса вакцинации.

Невакцинированным лицам нужно было иметь при себе справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до пересечения границы. ПЦР-тестирование на третий день по приезду больше не требовалось.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. Страна пережила шесть волн коронавируса. В декабре прошлого года в Грузии выявили первый случай заражения новым штаммом "омикрон".

С начала пандемии было зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом.