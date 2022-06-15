В Грузии зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян. Информацию об этом распространяет Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По их информации, состояние пациента было легким, он уже прошел курс лечения и выписан домой.

«В результате лабораторных исследований подтвердился один случай вируса «оспы обезьян». У пациента была легкая форма вирусного заболевания и после соответствующего лечения он вскоре был выписан из медучреждения. У него имеется история путешествия в Европу. Также велось наблюдение контактов и ни в одном из случаев клинические признаки не выявились.

Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья в случае необходимости продолжит изучение подозрительных случаев», - говорится в информации.