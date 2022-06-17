Еврокомиссия пока не рекомендовала давать Грузии статус кандидата в ЕС

Еврокомиссия подготовила заключение по Грузии, согласно которому не стала рекомендовать на данном этапе Евросоюзу присвоить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"Грузия разделяет тот потенциал, который есть у Украины и Молдовы. У нее сильная заявка, особенно в направлении сильного частного сектора экономики рыночной ориентации. И для успеха страна должна собраться политически и определить повестку дня структурных реформ в направлении Евросоюза", – сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге.

По ее словам, этот путь обязательно должен быть ассоциирован с обязательными реформами, объединением гражданского общества и в направлении общей политической поддержки.

"Поэтому рекомендуем предоставить Грузии европейскую перспективу, и прежде чем предоставим статус кандидата, вернемся к вопросу и посмотрим, насколько она удовлетворяет условиям", – заключила председатель Еврокомиссии.

Между тем, Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдове.

В документе по Грузии сказано, что Еврокомиссия будет следить за прогрессом Грузии с точки зрения решения приоритетных задач и составит отчет к концу 2022 года.

Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна выполнила домашнее задание и ждет от Евросоюза политического и символичного решения. Он также подчеркнул, что Грузия – ведущая среди стран "Ассоциированного трио".

Грузия и Молдова подали заявку на членство в ЕС 3 марта. Аналогичную заявку чуть раньше подала Украина.

Заключение было подготовлено на основании ответов в опросниках, которые все три страны получили в ускоренном порядке и заполнили также в сжатые сроки.

Заключения по Грузии, Украине и Молдове Еврокомиссия передаст странам членам Евросоюза и Евросовету.

Решение о том, получат ли Грузия, Украина и Молдова статус кандидата, будет принято на саммите Евросоюза, который пройдет на 23-24 июня. Страна получит статус, если "за" выступят все страны члены Евросоюза.