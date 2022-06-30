Премьер Грузии встретился с президентом Европейского совета

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, передает Trend со ссылкой на 1TV.

По сообщению пресс-службы премьер-министра, в ходе встречи, состоявшейся в рамках визита Ираклия Гарибашвили в Мадрид, особое внимание было уделено обсуждению европейской перспективы Грузии.

«Премьер-министр отметил, что предоставление Грузии европейской перспективы было историческим решением. При этом Европейский совет и лидеры стран-членов ЕС подтвердили, что будущее Грузии в ЕС. Глава правительства отметил, что Грузия будет активно работать над выполнением рекомендаций Еврокомиссии по предоставлению статуса кандидата.

По словам премьер-министра, евроинтеграция страны – это выбор не только любого правительства, но и грузинского народа. Ираклий Гарибашвили поблагодарил Шарля Мишеля за его личные усилия на пути европейской интеграции Грузии, а также за поддержку европейской перспективы Грузии», — говорится в официальной информации.