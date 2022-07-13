...
  1. Главная
  2. Южный Кавказ
  3. Грузия

Обнародован портфель проектов ЕБРР в Грузии

Грузия Материалы 13 июля 2022 10:34
Обнародован портфель проектов ЕБРР в Грузии

Читайте Trend в

Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Текущий кредитный портфель проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Грузии (по состоянию на 30 апреля 2022 года) оценивается в 1,3 миллиарда евро.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР.

Кредитный портфель рассчитан на реализацию 86 проектов, из которых:

- 862 миллиона евро, или 65 процентов направлены на инвестиции в устойчивую инфраструктуру;

- 350 миллионов евро, или 26 процентов - в финансовые институты Грузии;

- 123 миллиона евро, или 9 процентов - в промышленность, торговлю и аграрный сектор страны.

В целом в 2021 году Европейский банк реконструкции и развития инвестировал 295 миллионов евро в реализацию 10 проектов в Грузии.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости