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В Грузии вторую «бустерную дозу» вакцины от коронавируса смогут получить граждане в возрасте от 18 лет

Грузия Материалы 14 июля 2022 13:38
В Грузии вторую «бустерную дозу» вакцины от коронавируса смогут получить граждане в возрасте от 18 лет

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БАКУ/Trend/ - В Грузии вторую «бустерную дозу» вакцины от коронавируса смогут получить и граждане старше 18 лет, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Такова рекомендация Совета по иммунизации, которая вступит в силу через несколько дней, когда будет издан соответствующий приказ.

Как заявил «IPN» аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов, делать вторую «бустерную прививку» могут все граждане в возрасте от 18 лет и старше.

Напомним, что прежде вторая «бустерная доза» предназначалась лишь гражданам старше 50 лет.

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