В Грузии вторую «бустерную дозу» вакцины от коронавируса смогут получить граждане в возрасте от 18 лет

БАКУ/Trend/ - В Грузии вторую «бустерную дозу» вакцины от коронавируса смогут получить и граждане старше 18 лет, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.
Такова рекомендация Совета по иммунизации, которая вступит в
силу через несколько дней, когда будет издан соответствующий
приказ.
Как заявил «IPN» аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов, делать вторую «бустерную прививку» могут все граждане в возрасте от 18 лет и старше.
Напомним, что прежде вторая «бустерная доза» предназначалась лишь гражданам старше 50 лет.