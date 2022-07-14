В Грузии вторую «бустерную дозу» вакцины от коронавируса смогут получить граждане в возрасте от 18 лет

БАКУ/Trend/ - В Грузии вторую «бустерную дозу» вакцины от коронавируса смогут получить и граждане старше 18 лет, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Такова рекомендация Совета по иммунизации, которая вступит в силу через несколько дней, когда будет издан соответствующий приказ.



Как заявил «IPN» аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов, делать вторую «бустерную прививку» могут все граждане в возрасте от 18 лет и старше.



Напомним, что прежде вторая «бустерная доза» предназначалась лишь гражданам старше 50 лет.