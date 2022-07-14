Еврокомиссия представит доклад о выполнении Грузией рекомендаций к осени 2023 года

Представитель Еврокомиссии Михаэль Рупп заявил на заседании Европарламента 13 июля, что Еврокомиссия продлит шестимесячный срок, отведенный на осуществление реформ в Грузии, до осени 2023 года, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Оценка выполнения Грузией 12 рекомендаций будет представлена вместе с пакетом расширения комиссии на 2023 год, что традиционно происходит в октябре. Рупп отметил, что по просьбе Европейского совета они решили не торопить политическую элиту Грузии с усилиями по деполяризации страны, чтобы они могли основательно работать над реформами.

«Это даст политической системе Грузии достаточно времени для углубленной работы над заданными приоритетами; Однако работу, конечно, останавливать не стоит», - сказал Михаэь Рупп. «Мы обращались к властям и будем обращаться к ним на всех уровнях, что мы готовы помочь стране всеми имеющимися в нашем распоряжении инструментами, чтобы помочь им решить эти приоритеты», - добавил он.