Правительство Грузии определилось с кандидатами в Совет директоров "Боржоми"

Министерство экономики Грузии уже отобрало кандидатов на должность директора и наблюдателя в Совете директоров компании Rissa Investments Limited, которая является управляющей компанией IDS Borjomi International. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили на брифинге.

Согласно сделке между правительством Грузии и владельцами "Боржоми", представитель государства возглавит Совет директоров в Rissa Investments Limited и у него будет право решающего голоса. Кроме того, у государства будет один директор-наблюдатель.

"В этом вопросе мы идем по плану, который представили обществу. Как вы знаете, у государства будет свой представитель в Совете директоров. Мы уже согласовали с правительством отобранных нашим министерством кандидатов. Это кандидатуры одного директора и наблюдателя", - заявил Давиташвили.

По словам министра, в ближайшее время будут проведены изменения в регистрационных документах и эта информация станет публичной.

Как отметил министр, кандидаты были отобраны исходя из их компетенции и опыта, а не из политической принадлежности.

Сделка правительства Грузии с владельцами "Боржоми" состоит из двух документов - о передаче доли государству и о ключевой роли представителя государства в Совете директоров.

По условиям сделки, государство получит 7,73% акций компании Rissa Investments Limited - контролирующего акционера международной компании IDS Borjomi International, производящей знаменитую грузинскую минеральную воду "Боржоми".

Rissa Investments Limited — холдинговая компания, консолидирующая активы по выпуску бутилированной воды на территории России, Грузии и Украины. Портфель брендов компании объединяет такие марки, как "Боржоми", "Святой источник" и другие.