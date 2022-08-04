В парламенте Грузии создадут рабочие группы для выполнения 12 условий Евросоюза

Рабочие группы по выполнению 12 рекомендаций Евросоюза, необходимых для получения Грузией статуса кандидата в ЕС, будут укомплектованы в парламентском комитете по юридическим вопросам в четверг. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сказал глава комитета Анри Оханашвили.

Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" озвучила свой план по выполнению условий Евросоюза 1 июля. Первый этап предусматривал работу над соответствующими законопроектами в парламентских комитетах.

"Поскольку согласно 12-пунктному плану определена работа, включающая разные направления, поэтому по каждому направлению будет соответствующая рабочая группа. По решению комитета, в рабочих группах представлены все заинтересованные субъекты", – сказал Анри Оханашвили.

По его словам, всего будет пять рабочих групп: по деолигархизации, судебной реформе, пересмотру Избирательного кодекса, антикоррупционным мерам и дальнейшему институциональному укреплению Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных.

В рабочие группы войдут не только депутаты, но и представители соответствующих ведомств и гражданского сектора.

Как отметил Оханашвили, процесс будет прозрачным, и в нем будут максимально задействованы оппозиционеры.

Изначально работа над рекомендациями Евросоюза шла в парламентских комитетах. В ней вместе с правящей партией участвовали депутаты парламентских оппозиционных партий: "Граждане", "Гирчи", "Для Грузии" и "Европейские социалисты".

Крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии" отказались от предложенного "Грузинской мечтой" формата и запустили в парламенте альтернативный процесс.

Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.