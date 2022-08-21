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В районе Боржоми опять горит лес — в тушении задействован вертолет

Грузия Материалы 21 августа 2022 21:00 (UTC +04:00)
В районе Боржоми опять горит лес — в тушении задействован вертолет

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Борьба с лесными пожарами идет в Боржомском районе уже третьи сутки с переменным успехом, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Новые очаги возгорания продолжают появляться между селами Квабисхеви и Зоврети.

Ночью из Тбилиси на тушение пожара были переброшены дополнительные группы, сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями. Сейчас на месте — около ста пожарных.

Накануне ситуацию осложнял сильный ветер, из-за сложного горного рельефа пожарную технику не удавалось ввести в зону пожара.

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