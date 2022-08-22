Вырос объем денежных переводов из Кыргызстана в Грузию

БАКУ /Trend/ - Денежные переводы из Кыргызстана в Грузию в июле 2022 года составили 9,6 миллиона долларов, что в 5 раз больше показателя аналогичного периода прошлого года (1,9 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на Национальный банк Грузии.

По данным регулятора, Кыргызстан занял 9-е место по объему денежных переводов в Грузию в июле 2022 года.

Россия заняла первое место среди стран мира по объему денежных переводов в Грузию в указанном месяце с показателем 100,5 миллиона долларов. Далее следуют Италия (35,9 миллиона долларов) и США (28,5 миллиона долларов).

Отметим, что общая сумма денежных переводов в Грузию в июле 2022 года составила 306 миллионов долларов, что на 46,8 процента превышает показатель аналогичного месяца прошлого года (208,4 миллиона долларов).