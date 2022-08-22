Правительство Грузии представит данные о кандидатах в Совет директоров "Боржоми"

Информация об отобранных правительством Грузии кандидатах на должность директора и наблюдателя в Совете директоров управляющей компании IDS Borjomi International будет доступна общественности в ближайшие дни. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил вице-премьер, глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили на брифинге.

Согласно сделке между правительством Грузии и владельцами "Боржоми", представитель государства возглавит Совет директоров в Rissa Investments Limited, которая управляет компанией "Боржоми", и у него будет право решающего голоса. Кроме того, у государства будет один директор-наблюдатель.

"Мы представили этих кандидатов, и когда процесс регистрации будет завершен, Министерство экономики предоставит дополнительную информацию. Это, вероятно, закончится в эти дни", - заявил Давиташвили.

По словам министра, кандидаты опытные, компетентные и квалифицированные кадры, которые смогут выполнить возложенную на них ответственность правильным и должным образом.

Сделка правительства Грузии с владельцами "Боржоми" состоит из двух документов - о передаче доли государству и о ключевой роли представителя государства в Совете директоров.

Как отметил Давиташвили, текущий юридический процесс не касается только грузинского законодательства и правового пространства, поэтому нужно больше времени на решение вопросов.

"Компания, которой принадлежит "Боржоми", — международная компания, она зарегистрирована в другой юрисдикции, и я не могу вам сказать, когда будет завершен текущий легальный процесс", - заявил Давиташвили.

По условиям сделки, государство получит 7,73% акций компании Rissa Investments Limited - контролирующего акционера международной компании IDS Borjomi International, производящей знаменитую грузинскую минеральную воду "Боржоми".

Rissa Investments Limited — холдинговая компания, консолидирующая активы по выпуску бутилированной воды на территории России, Грузии и Украины. Портфель брендов компании объединяет такие марки, как "Боржоми", "Святой источник" и другие.