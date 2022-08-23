В июле Грузия заработала на туризме почти полмиллиарда долларов

В прошлом месяце Грузия заработала на международном туризме 476,1 миллиона долларов, что является рекордом. Как передает Trend со ссылкой на Новости-Грузии, об этом свидетельствуют данные Национального банка Грузии (НБГ).

Июльский доход оказался примерно на 20% больше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. Тогда страна заработала на туризме 395,4 миллиона долларов. Если сравнивать с июлем 2020 года, доходы были меньше почти на 271 миллион долларов.

Согласно статистике НБГ, больше всего за отчетный период в Грузии потратили граждане России – 116,1 миллиона долларов. Второе место занимает Саудовская Аравия – 44,2 миллиона долларов, а третье место Турция – 43,8 миллиона долларов. Страны ЕС находятся на четвертой позиции с 43,6 миллиона долларов, а Беларусь — на пятом месте с 33,5 миллиона долларов.

По данным Национальной администрации туризма, в июле Грузию посетили 718,4 тысячи международных визитеров, что на 34,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.