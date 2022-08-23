Конкурсная комиссия отобрала кандидатов на пост члена ЦИК Грузии

Конкурсная комиссия отобрала и представила президенту Грузии Саломе Зурабишвили кандидатов на пост члена Центральной избирательной комиссии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Об этом говорится в протоколе, который опубликован на сайте администрации главы грузинского государства. На одно вакантное место в члены ЦИК внесли заявки три кандидата – Давид Петвиашвили, Георгий Марсагишвили и Натия Циптаури.

В результате голосования члены комиссии поддержали кандидатуры Циптаури и Марсагишвили на вакантные должности в ЦИК.

В соответствии с действующим законодательством, не позднее чем через семь дней после отбора кандидатов комиссией президент Саломе Зурабишвили должна принять решение об отборе кандидатов и представлении их в парламент для избрания.

Объявление конкурса стало необходимо, так как в августе истекает срок полномочий членов ЦИК Майи Заридзе и Гии Цацашвили. Все они были избраны парламентом в феврале на полгода.

По закону глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.