На что тратят деньги иностранцы в Грузии

Иностранцы во втором квартале 2022 года потратили в Грузии в общей сложности примерно 2,3 миллиарда лари (около 820 миллионов долларов). Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщается на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".

Согласно данным ведомства, большая часть этой суммы была направлена на проживание, а также на питание и выпивку.

За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем около 2 440,2 лари (около 870 долларов).

Всего с апреля по июнь 2022 года иностранцы пересекли границу Грузии более миллиона раз. При этом лица старше 15 лет посетили Грузию 922,2 раза, что на 176,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Основными целями визитов в Грузию были отдых, посещение родственников и знакомых, а также транзит через территорию Грузии в другие страны.

Больше всего туристов посетило во втором квартале Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 6,2 ночи.

Больше всего за отчетный период было совершено визитов из России – 175,4 тысячи, что составляет 19,3% от общего числа визитов.

В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.

В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.