Грузия значительно увеличила реэкспорт автомобилей в Кыргызстан

БАКУ /Trend/ - Реэкспорт автомобилей из Грузии в Кыргызстан в январе - июле 2022 года вырос почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (6,6 миллиона долларов) - до 17,7 миллиона долларов.

Об этом сообщает Trend в субботу со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

По данным ведомства, в указанный период Грузия реэкспортировала в Кыргызстан 2 995 автомобилей, что почти в четыре раза больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (755).

Отметим, что суммарный реэкспорт автомобилей из Грузии в январе - июле 2022 года увеличился на 49,4 процента по сравнению с 247,8 миллиона долларов в аналогичном периоде 2021 года - до 370,4 миллиона долларов.