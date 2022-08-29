Пожар в окрестностях Тбилиси локализовали

Грузинские пожарные локализовали пожар на горе Шавнабада в окрестностях Тбилиси. Об этом в понедельник сообщил грузинский телеканал IMEDI, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, пожарные в течение прошедшей ночи боролись с огнем, который дошел до магистрали, связывающей Тбилиси с городом Рустави. На данный момент наблюдается несколько тлеющих очагов возгорания, продолжается их ликвидация. Какую площадь охватил пожар и что стало причиной пожара пока не сообщается.

Пожар образовался на горе Шавнабада в окрестностях Тбилиси в воскресенье днем. По предварительной версии, горели кустарники и сухая трава. Для борьбы с огнем была использована авиация.