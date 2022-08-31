Крупнейший портовый оператор ОАЭ интересуется транспортными проектами в Грузии

Грузию посещают представители компании Abu Dhabi Ports – одного из крупнейших портовых операторов ОАЭ, сообщает сегодня пресс-служба Минэкономики Грузии, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Встречу с менеджером компании Самиром Чатурведи провел вице-премьер Грузии, глава Минэкономики Леван Давиташвили.

На встрече обсуждались вопросы развития двусторонних экономических связей между Грузией и ОАЭ. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в области морского транспорта и логистики и возможностям инвестирования в эти сферы.

Гостям рассказали о планах на будущее и провели ​​презентацию текущих крупных транспортных инфраструктурных проектов, реализуемых в стране.

Ранее представители Abu Dhabi Ports посетили Агентство морского транспорта Грузии. По данным Минэкономики, были отмечены возможности сотрудничества сторон в направлении морского кластера, а также продвижения морского образования и развития учебных центров.

Abu Dhabi Ports входят в группу AD Ports и управляют десятью портами и терминалами в ОАЭ. Каждый объект имеет стратегическое расположение, используя морское, воздушное, автомобильное и железнодорожное сообщение, чтобы обеспечить выход на мировые рынки.