Лесной пожар вспыхнул на востоке Грузии

Пожар возник в лесу возле села Шилди Кварельского муниципалитета Кахетии, на востоке Грузии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Местные жители считают, что очагов огня три, и он распространяется по сложному рельефу горы.

Общественное телевидение сообщает, что на место уже выехала пожарно-спасательная служба. Причина пожара пока неизвестна.

Агентство по охране окружающей среды продлило предупреждение о повышенной угрозе лесных пожаров по Грузии до 3 сентября. В большинстве регионов страны уже давно не выпадали дожди при температуре 35-38 градусов.