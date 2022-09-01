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Лесной пожар вспыхнул на востоке Грузии

Грузия Материалы 1 сентября 2022 21:19 (UTC +04:00)
Лесной пожар вспыхнул на востоке Грузии

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Пожар возник в лесу возле села Шилди Кварельского муниципалитета Кахетии, на востоке Грузии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Местные жители считают, что очагов огня три, и он распространяется по сложному рельефу горы.

Общественное телевидение сообщает, что на место уже выехала пожарно-спасательная служба. Причина пожара пока неизвестна.

Агентство по охране окружающей среды продлило предупреждение о повышенной угрозе лесных пожаров по Грузии до 3 сентября. В большинстве регионов страны уже давно не выпадали дожди при температуре 35-38 градусов.

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