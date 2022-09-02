Премьер Грузии рассказал о приоритетах внешней политики

Грузия - сильная, но маленькая страна, поэтому для развития ей необходимо усиление отношений со стратегическими партнерами. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.

По словам главы грузинского правительства, перед страной стоит много вызовов. Как отметил премьер, Грузии нужны мир, стабильность, благополучие и развитие.

"Нам нужно развитие и укрепление отношений. Это мое главное послание… Еще раз хочу подчеркнуть, что нашим главным интересом является усиление наших отношений. Мы должны оберегать в том числе отношения с нашим стратегическим партнером - США", - заявил Гарибашвили.

Премьер добавил, что США осуществили множество позитивных проектов в Грузии по разным направлениям.

Глава грузинского правительства также прокомментировал критические письма своих бывших соратников в адрес посольства США и посла Келли Дегнан.

"Я выслушал и критику, и полемику наших бывших соратников. В общем я считаю, что дальнейшее расширение этой полемики, углубление и преувеличение не входит в интересы нашей страны... Думаю, что подобной полемикой мы не усилим наши отношения с Америкой, а ослабим", - заявил Гарибашвили.

Депутаты парламента Грузии Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили, покинувшие правящую партию "Грузинская мечта", основали в начале августа новое общественное движение "Сила народа".

Депутаты публикуют резкие письма в адрес посольства США и посла Келли Дегнан, в которых обвиняют их в желании открыть в Грузии так называемый "второй фронт", свергнуть "Грузинскую мечту" и вернуть к власти "Единое национальное движение".