Уровень инфляции в Грузии продолжает снижаться

Годовая инфляция (август 2022 года к августу 2021 года) в Грузии составила 10,9%, при целевом показателе 3%. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).

За год цены выросли на транспорт (15,6%), гостиницы и рестораны (14,9%) и здравоохранение (1,2%). В июле цены на продовольствие за год выросли на 15,8%.

В августе 2022 года, по сравнению с июлем 2022 года, уровень сравнительной инфляции составил 0,1%. В июле месячная инфляция составляла 0,2%.

Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе отметил, что, по сравнению со многими другими странами, инфляция в Грузии имеет тенденцию к снижению.

"Если мы посмотрим на динамику, то увидим, что инфляция в большинстве стран растет, а в Грузии снижается. Каковы причины этого? В зависимости от влияния пандемии, а затем и войны на экономику разных стран, соответственно отражается инфляция. Кроме того, есть и другие факторы" - заявил Гвенетадзе на брифинге.

Президент Нацбанка отметил, что Грузия – страна, зависимая от туризма. И когда мобильность людей была полностью остановлена ​​из-за пандемии, Грузия сильно пострадала.

"Страна потеряла около трех миллиардов валютных доходов из-за приостановки мобильности. Произошла девальвация обменного курса, и, следовательно, произошла передача этого эффекта на инфляцию. У нас разные факторы отражались раньше, а в других странах в силу разных причин еще не было отражения", - сообщил Гвенетадзе.

Он подчеркнул, что хотя инфляция была очень высокой во многих странах, не было ужесточения денежно-кредитной политики, скажем, в Еврозоне, в США, потому что основными причинами были проблемы со стороны спроса, нарушение цепочек поставок.

По мнению главы регулятора, в то время как экономики все еще сокращаются, в настоящее время ужесточение денежно-кредитной политики контрпродуктивно.

"Итак, вот причины, по которым инфляция в Грузии сегодня снижается. Правда, относительно медленными темпами, но все же идет вниз. А в других странах инфляция набирает силу", - заявил Гвенетадзе.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам августа ускорилась до нового исторического рекорда в 9,1% с 8,9% месяцем ранее. Аналитики ожидали ускорения показателя лишь до 9%.

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что инфляция в Грузии в среднем составит 11,5% в годовом исчислении в 2022 году, поскольку цены на жилье и продукты питания останутся высокими, а затем снизятся до 6,2% в 2023 г. и 4,2% в 2024 г.

По мнению аналитиков агентства, денежно-кредитная политика останется жесткой, несмотря на высокий уровень долларизации и преимущественно фиксированную процентную ставку, структура кредитования снижает эффективность трансмиссионной денежно-кредитной политики.