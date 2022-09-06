Парламент ускоренно рассмотрит вопросы присоединения Грузии к Единой зоне европлатежей

Парламент Грузии рассмотрит законодательные инициативы, необходимые для присоединения Грузии к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-служба парламента.

Single Euro Payment Area (SEPA) - единая зона, в которой полностью ликвидированы различия между внутренними и международными платежами в евро разных стран в единый "домашний" рынок.

Согласно информации пресс-службы, на этой неделе правительство Грузии в качестве законодательной инициативы представило в парламент пакет законопроектов:

"О внесении изменений в Органический закон Грузии о Национальном банке Грузии",

"О внесении изменений в Закон Грузии о деятельности коммерческих банков",

"О платежной системе и платежных услугах Грузии".

"Разработка пакетов законопроектов и их ускоренное рассмотрение обусловлены необходимостью своевременного выполнения критериев, необходимых для присоединения Грузии к Единой зоне платежей в евро (СЕРА) и обязательств по Соглашению об ассоциации", - говорится в сообщении пресс-службы парламента.

По словам председателя парламентского комитета по европейской интеграции Маки Бочоришвили, присоединение Грузии к SEPA принесет пользу по многим направлениям.

"В частности, добавит авторитета банковскому сектору Грузии на международной арене, упростит торговые отношения с Европейской экономической зоной, гражданам Грузии будут предоставляться упрощенные услуги, что особенно важно, в том числе учитывая растущую тенденцию денежных переводов из стран ЕС", - заявила Бочоришвили.

Заявку на присоединение к Единой платежной зоне Грузия планирует подать в Европейский налоговый совет в ближайшее время. Особая роль в этом процессе отводится Национальному банку Грузии, который должен подготовить все на законодательном уровне.