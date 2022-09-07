Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту рекордно вырос

В августе 2022 года пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Объединение аэропортов Грузии.

По информации Объединения, в августе 2022 года по сравнению с тем же периодом 2019 года аэропорт исторически обслужил наибольшее количество рейсов и пассажиров.

В августе текущего года аэропорт обслужил 111 566 пассажиров, тогда как в августе 2019 года их было 87 969.

Помимо пассажиропотока, динамика авиаперевозок в Международном аэропорту Кутаиси в августе также достигла исторического максимума с точки зрения увеличения количества рейсов. В августе в аэропорту возобновлено 64% рейсов (450 рейсов). В 2019 году в августе было 274 рейса.

На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают шесть авиакомпаний, выполняющих рейсы по 28 направлениям в 17 стран.

"Это результат возвращения второго самолета, базирующегося в нашем аэропорту, авиакомпанией Wizz Air и добавления регулярных чартерных рейсов индийской авиакомпанией Spice jet. Эти нововведения способствовали увеличению пассажиропотока и рейсов в аэропорту Кутаиси", - сказала директор Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе.

Арчуадзе отметила, что позитивные ожидания относительно роста воздушной динамики вновь оправдались. По ее словам прошедшие месяцы исторически были самыми загруженными для Кутаисского аэропорта, а в августе удалось улучшить рекордный показатель июля, когда аэропорт обслужил 93 919 пассажиров, на 11% больше чем до пандемии в 2019 году.

Туризм является важной составляющей экономики Грузии, поэтому для поддержки крайне пострадавшей от пандемии отрасли Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.

Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля 2021 года.

Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июле 2022 года выросло на 214,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, страна приняла 2,3 миллиона международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 47,2%

Большая часть туристов в июле текущего приезжала в Грузию по воздуху через Тбилисский, Батумский и Кутаисский международные аэропорты, на которые приходится 37,7% въезжающих.