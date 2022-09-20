Внешнеторговый оборот Грузии продолжает расти

Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2022 года вырос на 36,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил примерно 11,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму 3,6 миллиарда долларов – примерно на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму более 8 миллиардов долларов, что на 36,5% больше данных за январь-август 2021 года.

Отрицательный торговый баланс Грузии за восемь месяцев 2022 года составил 4,8 миллиарда долларов, что на 36,2% больше, чем за январь-август 2021 года.

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.

В январе-августе 2022 года больше всего вырос экспорт электроэнергии – на 398,5%, азотных удобрений – на 239%, драгоценных металлов и концентратов – на 125,4%, легковых авто – на 67,3%.

В то же время с начала 2022 года упал экспорт минеральных вод – на 27,8%, спиртных напитков – на 1,5%.

В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.

За отчетный период больше всего вырос импорт строительно-дорожной техники – на 94,4%, изделий из стали – на 93,6% и нефтепродуктов – на 77,4%.

Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за восемь месяцев 2022 года составил порядка 1,8 миллиарда долларов, что составляет 15% от общего торгового оборота Грузии.

В десятку торговых партнеров Грузии также входят Болгария, Германия, Украина и Румыния, говорится в материалах "Сакстат".