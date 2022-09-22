В Грузии меняют правила ареста имущества обвиняемых

Парламент Грузии рассматривает поправки в Уголовный кодекс касательно правил ареста имущества обвиняемых, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Конституционный суд счел действующие нормы не соответствующими Конституции Грузии, а также дал рекомендацию определить сроки ареста имущества.

После принятия поправок, арест можно будет наложить на имущество, добытое незаконным путем или в отношении которого совершено преступление, только при наличии конкретных обоснований.

В частности, должно быть обоснованное подозрение, что имущество будет использовано для совершения нового преступления либо будет уничтожено или повреждено, либо есть угроза растраты или сокрытия, либо это необходимо с целью изъятия, так как есть доказательства получения его незаконным путем.

Также, согласно законопроекту, наложить арест на имущество можно будет в три этапа. При этом каждый этап должен быть не более года.

Поправки вступят в силу после их принятия парламентом в трех чтениях и подписания президентом Грузии.