МВФ оставил прогноз роста экономики Грузии без изменений

Согласно обновленному отчету Международного валютного фонда, экономика Грузии в 2022 году вырастет на 9%, а в 2023 – на 4%, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно отчету, ВВП на душу населения в 2022 году будет составлять 6,7 тысячи долларов. В 2023 году этот показатель будет составлять 7,3 тысячи долларов.

Объем инвестиций, согласно прогнозу МВФ, составит в 2022 году 19,8% ВВП, а в 2023 – 19,1%. Уровень экспорта товаров и услуг в 2022 году увеличится на 27,2%, а в 2023 – на 5,1%, объем же импорта увеличится на 15,4% в 2022 году и 3,8 % - в 2023.

Уровень годовой инфляции составит 11,7% в 2022 году и около 6% - в 2023. По прогнозу МВД, в 2024 году уровень инфляции будет около целевого уровня в 3%.

В тоже время в своем прогнозе международный финансовый институт отмечает, что при указанных показателях уровень безработицы в Грузии составит 18,7% в 2022 году и 19,5% - в 2023, при этом население в 2022 году составит 3,718 миллиона, а 2023 – 3,707 миллиона.

МВФ уже многие годы помогает Грузии в реализации структурных реформ.

Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR).

Программа властей Грузии, поддерживаемая МВФ, направлена на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, повышение устойчивости и укрепление среднесрочного роста по мере того, как страна выходит из пандемии COVID-19 и борется с последствиями событий на Украине.

Предыдущая программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.