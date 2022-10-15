Премьер-министр Грузии выразил соболезнования Турции в связи с гибелью людей в шахте

Грузия опечалена известием о взрыве в шахте в Турции и соболезнует семьям погибших и турецкому народу, написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в соцсети, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

При взрыве на шахте на севере Турции погибли 28 человек.

"Мы очень опечалены известием о взрыве угольной шахты в провинции Бартин в Турции. В этот трудный момент мы поддерживаем родственников погибших, пострадавших и участников спасательной операции. Выражаем искренние соболезнования и поддержку народу и правительству Турции", - написал Гарибашвили.

На месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы. При этом 49 рабочих заблокированы под землей.