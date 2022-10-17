В Грузии впервые размещены "зеленые облигации"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал 13,8 млн долларов США в первые зеленые облигацию, выставленные на торги на грузинской фондовой бирже. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении банка.

Размещение "зеленых" обеспеченных облигаций на сумму 80 миллионов долларов компанией "Операции по возобновляемой энергетике Грузии" (GRPO) является первым корпоративным выпуском такого размера в стране.

Облигации номинированы в долларах США со сроком погашения 5 лет и купоном в размере 7%. Они были выпущены и проданы по номинальной стоимости.

Выпуск был поддержан Голландским банком развития предпринимательства (FMO), Международной финансовой корпорацией (IFC), ЕБРР и Азиатским банком развития (АБР).

Вырученные средства будут использованы для рефинансирования кредита в области возобновляемых источников энергии в еврооблигациях выпущенных в июле 2020 года АО "Джорджия Глобал Утилитс" на сумму 250 000 000 долларов США по 7,75 %.

GRPO - является одной из ведущих платформ возобновляемой энергии в Грузии. Компания управляет четырьмя гидроэлектростанциями и единственной в Грузии ветряной электростанцией общей мощностью 71 мегаватт.