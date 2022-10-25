Парламент Грузии приступает к слушанию кандидатов на пост омбудсмена

Слушания кандидатов на пост Народного защитника Грузии в законодательном органе страны начнутся со вторника – претендентов заслушают на заседании комитета по правам человека и гражданской интеграции, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Депутатам парламента Грузии придется рассмотреть все 19 кандидатов на пост омбудсмена. У партий было время до 21 октября определиться со своими кандидатами в Народные защитники и представить для рассмотрения минимум 7 человек. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отказалась называть своих кандидатов, предоставив это право оппозиции.

"График составлен. Мы говорили и с кандидатами, и практически всю эту неделю, включая субботу, будут комитетские слушания", – заявил депутат от парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе на заседании бюро.

По его словам, кандидаты распределены в алфавитном порядке. Во вторник заслушают трех кандидатов, а в последующие дни перед депутатами выступят по четыре кандидата – всего 19 кандидатов.

"У нас будет возможность оценить, принять решение и, соответственно, подготовиться к пленарному заседанию на будущей неделе. Таким будет наш план", – отметил Сарджвеладзе.

Если политическая группа "Гирчи" ограничилась всего одним кандидатом, группа "Европейские социалисты" – двумя, "Группа реформ", а "Лело" и фракция "Единое национальное движение" – тремя, то политическая группа "Граждане" представила всех подавших заявки.

Теперь комитету по правам человека предстоит выслушать всех кандидатов и вынести их кандидатуры на голосование парламента.

Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов.

Срок полномочий действующего Народного защитника Нино Ломджария истекает в декабре. Согласно Конституции Грузии, она не может быть избрана на второй срок.

Для избрания Народного защитника необходимо согласие 90 депутатов, такого количества на данный момент нет ни у одной партии в парламенте. Однако голоса "Грузинской мечты", у которой 75 депутатов, станут решающими в выборе нового омбудсмена.