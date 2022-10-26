Названы банки, от которых зависит устойчивость всей системы в Грузии

Национальный банк Грузии подготовил проект приказа, на основании которого три коммерческих банка из 14 функционирующих в Грузии признаются системно значимыми банками, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Системно значимые банки – важнейшие финансовые институты, от которых зависит устойчивость всей банковской системы. Поскольку их банкротство может иметь тяжелые последствия как для банковской системы, так и для экономики в целом, их деятельность обязана соответствовать строгим критериям, определяемым государствами и международными финансовыми организациями.

Согласно проекту приказа, который, предположительно, вступит в силу с 1 января 2023 года, системно значимыми банками признаются TBC Bank, "Банк Грузии" и Liberty Bank.

Для этих банков приказ предполагает установление системного буфера, исходя из критериев системного значения которых входит число депозитов клиентов, доход банков, активы межбанковской системы, число филиалов, депозитариев и плательщиков кредитов и инвестиции в капитал.

Для TBC Bank и "Банка Грузии" буфер системного капитала будет составлять 2,5% для каждого, а для Liberty Bank – 1%.

При этом буфер системного капитала будет меняться в зависимости от значительного изменения критериев системного значения.