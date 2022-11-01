Правительство Грузии намерено содействовать производству фундука

Государственная Программа содействия производству фундука, предусматривающая помощь как малым, так и крупным фермерским хозяйствам, стартует в Грузии до конца года, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По решению правительства все физические лица, в собственности либо пользовании которых находятся плантации фундука площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию из расчета 500 лари (180,5 доллара) на 1 гектар.

Эта сумма будет зачислена участникам программы на агрокарты в виде агробаллов. На них фермеры смогут приобрести различные товары, необходимые для ухода за фундуком.

Также фермеры, у которых плантации фундука разбиты на площади трех и более гектаров, смогут воспользоваться льготным агрокредитом на пополнение оборотных средств. Государство профинансирует 8% ставки кредита.

Глава Минсельхоза Отара Шамугия рассказал о причинах, по которым встала необходимость поддержки отрасли.

По его словам, в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат. Так, в 2021 году доходы, полученные в результате экспорта фундука, составили более 115 миллионов долларов.

Тем не менее, по информации министра, в 2022 году фермеры не могли получить должный доход. Причина в климатических условиях, из-за которых фермеры не могли должным образом проводить мероприятия по уходу и как результат – снизились урожайность и качество продукции.

"Принимая это во внимание, важно поддержать наших фермеров, чтобы в следующем году с весны они могли реализовать все необходимые меры для получения качественного урожая", – сказал Шамугия.

В рамках программы, Минсельхоз составит кадастр фундука, куда будет собрана информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также будут собраны данные о сортах фундука, что позволит ведомству провести анализ и принять соответствующие меры для поддержки отрасли.