Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам

Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в октябре 2022 года составила 10,7%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 10,6%, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В настоящее время в Грузии инфляция рассчитывается на основании Индекса потребительских цен (ИПЦ) по международным стандартам, в то время как в странах Евросоюза используют Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ), и он является важным индикатором ценовой стабильности.

ГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.

В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.

Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.

Нацбанк Грузии считает, что при прочих равных условиях инфляция останется высокой до конца года, хотя продолжит постепенно снижаться и приблизится к целевому показателю во второй половине 2023 года.

С учетом существующих инфляционных рисков будет сохранена жесткая денежно-кредитная политика, и в дальнейшем ее нормализация начнется постепенно и только после появления четкой тенденции снижения инфляции.

С другой стороны, в случае усиления инфляционных ожиданий и/или дополнительного давления на цены со стороны спроса может возникнуть необходимость в более ужесточении политики или сохранении ее на текущем уровне в течение более длительного периода времени.

Во избежание инфляционного давления, возникающего из-за спроса, Национальный банк также будет использовать дополнительные инструменты в зависимости от необходимости, подчеркивает регулятор.