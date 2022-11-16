Мигранты стали чаще переводить деньги в Грузию

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-октябрь 2022 года вырос на 73,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 316 миллионов долларов. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится на сайте Национального банка Грузии.

По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, которая несколько месяцев прошлого года уступала первенство Италии.

По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 1 434,3 миллиона долларов – 43,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в октябре 2022 года выросли на 142,9% по сравнению с июлем прошлого года и составили 502 миллиона долларов.

В октябре из России перечислено 299,3 миллиона долларов – 59,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в октябре 2022 года поступило денежных переводов на 725,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

В октябре из Грузии за границу перевели 31,4 миллиона долларов, что на 3,7% больше, чем за тот же месяц 2021 года.

За десять месяцев 2022 года из Грузии за границу перевели 278,2 миллиона долларов, что на 10,5% больше, чем за тот же период 2021 года.