В Грузии ужесточают штрафы за ношение холодного оружия

Парламент Грузии рассматривает поправки в Кодекс административных правонарушений, предусматривающие ужесточение штрафов за ношение холодного оружия и незаконную продажу, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно поправкам, штраф за ношение холодного оружия увеличится с 200 лари до 500 лари, а ношение запрещенного в гражданском обращении оружия будет караться штрафом в размере 1 тысячи лари.

Речь идет о ношении холодного оружия на теле или в руке. Штрафовать будут в том числе за ношение ножа, необходимого для личной гигиены, приготовления еды, охоты, сельскохозяйственной деятельности или как части национального костюма, если это "нарушает общественный порядок или создает угрозу нарушения".

На продажу холодного оружия понадобится лицензия. Продажа с нарушением правил лицензии повлечет за собой штраф в размере 2 тысячи лари, а при повторном нарушении – 4 тысячи лари.

Также в законодательство вносится термин незаконная торговля холодным оружием. Это нарушение будет караться штрафом в размере 1 тысячи лари для физического лица и штрафом в размере 3 тысяч лари для юридического.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за передачу холодного оружия ранее судимому или несовершеннолетнему. В первом случае штраф составит от 500 до 1 тысячи лари, а во втором - от 1 тысячи до 1,5 тысячи лари.

Также вводится штраф за незаконный импорт холодного оружия - от 1 тысячи до 3 тысячи лари.

Согласно поправкам в закон "Об оружии", купить холодное оружие смогут только совершеннолетние лица, предоставившие во время покупки паспорт и справку об отсутствии судимости. Купивший такое оружие человек автоматически попадет в базу МВД Грузии.

При этом приобрести можно будет то холодное оружие, которое соответствует нормам грузинского законодательства. Список допустимого оружия определит правительство Грузии специальным постановлением.

Поправки должны быть приняты в трех чтениях.