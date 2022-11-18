Нацбанк Грузии выступает против выдачи кредитов в долларах микрофинансовыми организациями

Национальный банк Грузии против разрешения микрофинансовым организациям выдавать кредиты в иностранной валюте. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава Нацбанка Коба Гвенетадзе.

Ассоциация микрофинансовых организаций выступила с инициативой выдать им разрешение выдавать кредиты не только в лари, но и в иностранной валюте.

"Политика регуляризации очень важна для страны. В то же время микрофинансовые банки будут иметь относительно более мягкий надзор, чем существующие коммерческие банки. Учитывая этот и другие факторы, я думаю, было бы очень плохо, если им разрешить выдавать кредиты в иностранной валюте", - сказал Гвенетадзе журналистам.

Национальный банк уже несколько лет проводит политику сокращения уровня доларизации экономики Грузии. В частности, в стране действует жесткое правило запрещающее выдавать кредиты в долларах физическим лицам на сумму менее 200 тысяч лари.

Ограничения на выдачу кредитов в долларах в Грузии были введены в рамках программы дедоларизации в январе 2017 года.

Сокращение уровня долларизации связано с политикой Нацбанка снижения колебаний курса национальной валюты.

Кроме того, как поясняют экономисты, чем меньше в обращении в экономике страны иностранной валюты, тем стабильнее курс национальной валюты и больше шансов его укрепления.