В Грузии вводят почасовую оплату для врачей и медсестер

Минздрав Грузии вводит минимальную почасовую оплату труда для врачей и медсестер. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, с 1 января 2023 года минимальная оплата для врачей составит 7 лари в час, а в месяц – в среднем 1 260 лари. Что касается медсестер, их минимальная зарплата установлена на уровне 4,4 лари в час, а в месяц – в среднем 792 лари.

По информации минздрава, с учетом нововведения рост зарплат в Грузии коснется около 9 тысяч врачей и более 8 тысяч медсестер.

Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили в начале 2022 года анонсировал введение минимального размера оплаты труда для лиц, трудоустроенных в медицинской сфере.

Согласно реформе, с будущего года все руководители клиник, включенных в госпрограмму всеобщего здравоохранения, будут обязаны назначить зарплату врачам и медсестрам по тому минимальному размеру оплаты труда, который будет установлен минздравом страны.

"Данное решение значительно будет содействовать росту мотивации и продуктивности трудоустроенных лиц. Также это улучшит рабочие условия трудоустроенных и качество медобслуживания", – говорится в заявлении ведомства.

Для установления минимального размера оплаты труда, минздрав Грузии изучил опыт других стран. Ведомство также ознакомилось с практикой, существующей в нескольких клиниках страны, согласно которой зарплата врача в час колеблется от 5,5 до 6,2 лари, у медсестры и другого медперсонала оплата труда в разных процентах, в зависимости от зарплаты врачей.

Практика минимального размера оплаты труда с 1 августа этого года действует в больших госклиниках Грузии – в республиканских больницах Тбилиси, Батуми (Аджария) и Рухи (Самегрело - Земо Сванети), а также многопрофильном центре имени О. Чхобадзе в Кутаиси (Имерети).

Здесь для медперсонала минимальная оплата труда в среднем выросла на 30%.

По решению минздрава, минимальный размер оплаты труда будет расти поэтапно. К 2025 году минимальная оплата врача в час составит 9 лари, а медсестры – 5,6 лари.

Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 ноября в размере 2,7188 GEL/$1.