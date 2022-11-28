Законопроект о регулировании цен на медикаменты поступил в парламент Грузии

В парламент Грузии поступил проект поправок в закон "О медикаментах и фармацевтической деятельности", которые предполагают установление верхней планки цен на медикаменты, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно поправкам, в законе появятся термины "референтная оптовая цена" и "референтная розничная цена".

Под понятием референтная цена подразумевается граница максимальной цены в лари вместе с наценкой. Цены установит Минздрав Грузии отдельно для розничной и оптовой торговли.

При этом будет создан Каталог референтных цен, который будет обнародован на сайте Минздрава Грузии.

Кроме того, проект предполагает введение запрета на реализацию медикаментов выше установленной цены, однако дает возможность поставщикам в случае изменения первичной маркировки или упаковки медикамента в течение 12 месяцев завозить и продавать медикаменты в обоих видах упаковок.

На первом этапе референтные цены коснутся препаратов, предназначенных для лечения хронических заболеваний и онкопациентов – это около 1,1 тысячи наименований. До конца следующего года данное правило коснется всех остальных медикаментов.

После сообщения о том, что в Грузии с 2023 года на лекарства будут введены референтные цены, многие фармацевтические компании заговорили о возможном дефиците ряда дорогих медикаментов и возможном уходе с рынка для участников рынка из-за убытков.

Власти Грузии заявляют, что целью введения регулируемых цен является обеспечение доступной и справедливой цены на медикаменты.