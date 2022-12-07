Премьер Грузии обсудил с президентом TAV Airports сотрудничество и новые маршруты

Текущее сотрудничество, а также стимулирование новых авиалиний и маршрутов обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент TAV Airports Серкан Каптан. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Администрации правительства.

В ходе встречи стороны отметили, что в постпандемический период, следуя нарастающей динамике восстановления туризма, особое значение приобретает улучшение существующих сервисов.

Пандемия коронавируса нанесла колоссальный удар грузинскому туризму. Отрасль начала восстанавливаться лишь с 2021 года.

В целом за 11 месяцев 2022 года Грузию посетило 4,8 миллиона международных путешественников, что на 185,5% больше, чем в январе-ноябре 2021 года. Показатели восстановлены на 55,9% по сравнению с периодом до пандемии.

Что касается доходов от международных путешественников, за десять месяцев 2022 года составили 2,8 миллиарда долларов, что почти в три раза больше аналогичных данных за 2021 год. Кроме того, доходы на 5,7% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.

TAV Airports Holding представлен в Грузии дочерней компанией TAV Georgia. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту.

В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций, сделанных в 2016-17 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета.

Благодаря многомиллионным инвестициям, сделанным TAV Airports Holding в разных странах мира, многолетнему опыту эксплуатации аэропортов и мудрому управлению, TAV Georgia стала одной из самых надежных, стабильных и динамичных компаний в Грузии. В настоящее время в компании в Грузии работает 1,3 тысячи сотрудников.