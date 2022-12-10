Премьер-министр Грузии провел заседание Экономического совета

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел заседание Экономического совета. На встрече обсудили показатели иностранных инвестиций в Грузию. Отмечалось, что объем прямых иностранных инвестиций, вложенных в Грузию в третьем квартале 2022 года, составил 745,3 миллиона долларов США, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает пресс-служба премьер-министра, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
Участники встречи также обсудили готовность туристической
инфраструктуры страны к зимнему сезону. Премьер-министр рассказал о
планируемых для зимних курортов новых инфраструктурных проектах, в
частности, в Гудаури планируется построить новую канатную дорогу
протяженностью 2800 метров, пропускная способность которой составит
1800 пассажиров в час. Кроме того, на двух лыжных трассах Гудаури
будет установлена система искусственного снега, что сделает отдых
еще более комфортным.