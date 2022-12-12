Национальные парки Грузии в этом году посетил почти миллион человек

Охраняемые территории Грузии за 11 месяцев 2022 года посетили 882 352 посетителя, что на 54% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Отмечается, что среди посетителей 46% — граждане Грузии, 54% — граждане других стран.

При этом количество посетителей охраняемых территорий Сатаплия, пещеры Навенахеви и национального парка Мтирала в этом году превысило рекордные данные 2019 года.

Так особой популярностью пользовались следующие пять направлений:

1. Пещера Промете

2. Мартвильский каньон

3. Цалкский каньон

4. Сатаплия

5. Национальный парк Мтирала.

Отмечается, что Агентство охраняемых природных территорий министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства в этом году реализовало ряд важных проектов в направлении развития экотуризма.

Проекты и мероприятия, проводимые министерством и Агентством охраняемых территорий, с одной стороны, способствуют защите и сохранению уникальной природы и биоразнообразия, с другой - вносят значительный вклад в развитие экотуризма в стране, что в конечном итоге положительно сказывается на социально-экономическом положении региона, отмечают в ведомстве.