Евросоюз выделит миллиарды евро на подводный электрокабель Грузия-Румыния

Евросоюз потратит 2,3 млрд евро на проект подводного
электрокабеля между Грузией и ЕС. Как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, об этом
сообщил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Евросоюза
Оливер Вархей.
Кабель планируется проложить через Черное море между Грузией и Румынией. Проект будет профинансирован через Инвестиционный план Восточного партнерства.
«Экономический и инвестиционный план «Восточного партнерства» будет финансировать проект подводного электрокабеля между Грузией и Евросоюзом», — написал еврокомиссар в Twitter.
По его словам, cоединение электрокабелем Грузии и Румынии позволит обеспечить экспорт зеленой энергии в Европу и укрепит взаимное сотрудничество.