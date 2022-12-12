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Евросоюз выделит миллиарды евро на подводный электрокабель Грузия-Румыния

Грузия Материалы 12 декабря 2022 14:21 (UTC +04:00)
Евросоюз выделит миллиарды евро на подводный электрокабель Грузия-Румыния

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Евросоюз потратит 2,3 млрд евро на проект подводного электрокабеля между Грузией и ЕС. Как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, об этом сообщил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Евросоюза Оливер Вархей.

Кабель планируется проложить через Черное море между Грузией и Румынией. Проект будет профинансирован через Инвестиционный план Восточного партнерства.

«Экономический и инвестиционный план «Восточного партнерства» будет финансировать проект подводного электрокабеля между Грузией и Евросоюзом», — написал еврокомиссар в Twitter.

По его словам, cоединение электрокабелем Грузии и Румынии позволит обеспечить экспорт зеленой энергии в Европу и укрепит взаимное сотрудничество.

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