ЕС выделит 2,3 млрд евро на проект прокладки электрокабеля Грузия-Румыния по Черному морю

Еврокомиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархей заявил 12 декабря, что в рамках экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства Евросоюз выделит 17 млрд евро, из которых 2,3 млрд евро будут использованы для строительства подводного электрокабеля между Грузией и Евросоюзом, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Электрический кабель соединит Грузию и весь Южный Кавказ с Румынией, что обеспечит экспорт зеленой энергии в Европу и укрепление взаимной устойчивости.

По словам еврокомиссара, план региона Восточного партнерства включает транспортные проекты, строительство зеленых железных дорог, укрепление торговых маршрутов с ЕС, проекты цифровых коммуникаций, такие как оптоволоконный кабель по дну Черного моря, а также вышеупомянутый электрический кабель.

Черноморский электрический кабель, который соединит Грузию с Евросоюзом, является одним из важных инфраструктурных проектов, которые в настоящее время планируются совместно со странами-членами ЕС и другими странами региона.