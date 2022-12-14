Грузия фиксирует значительный рост экспорта

Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2022 года вырос на 32,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 17 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли). Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".

За отчетный период в страну импортировали продукцию на 11,9 миллиарда долларов, что на 32,5% больше данных за январь-ноябрь 2021 года.

Экспорт составил пять миллиардов долларов - почти на 32% больше, чем в январе-ноябре 2021 года и на 48% больше показателей периода до пандемии в 2019 году.

Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 6,9 миллиарда долларов, что на 32,9% больше аналогичного показателя за 11 месяцев 2021 года.

Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 4,2 миллиарда долларов – на 26,9% больше по сравнению с 2020 годом.